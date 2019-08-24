Бывший советник Трампа заявил о психических проблемах президента

Бывший советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи рассказал о психических проблемах своего экс-руководителя. По его словам, это помешает ему во второй раз выиграть выборы в ноябре 2020 года.

Как отметил Скарамуччи, Трампа сейчас атакуют со всех сторон и президент "теряет умственные способности". Он назвал Трампа "сумасшедшим, который катится по наклонной плоскости". "Трампу уже 73 года, и с каждым годом он явно не молодеет", - подчеркнул бывший советник главы государства каналу MarketWatch. Он заметил, что прошлогодние высказывания главы Белого дома кардинально отличались от нынешних.

В прошлом году врач Белого дома Ронни Джексон получил открытое письмо от нескольких десятков американских коллег, которые требовали проверить психическое состояние президента США. Незадолго до этого доктор Джексон объявил, что хозяин Овального кабинета "находится в прекрасной форме". Однако в медицинском сообществе США сомневаются, что во время обследования были проведены тесты, позволяющие оценить умственные способности американского лидера.

Его авторы подозревают, что у главы Белого дома могут наблюдаться "признаки деменции". Среди возможных симптомов эксперты называют "бессвязную речь, нарушения мелкой моторики и координации, частое повторение одних и тех же фраз, трудности чтения и восприятия информации, заметно сокращающийся словарный запас" и некоторые другие.