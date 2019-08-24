Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара

Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США.

Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск. Он предложил центральным банкам объединиться и создать "глобальную цифровую альтернативу" доллару, передает телеканал CNBC. Новая валюта сбалансирует систему, в которой некоторые страны перешли к нулевой или отрицательной процентной ставке.

Кстати

Россия и КНР уже сделали первый шаг к дедолларизации. Министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение об отказе проводить расчеты в долларах. Все взаимные платежи будут проводиться в рублях и юанях.