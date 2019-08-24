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Рубрика: Экономика

Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США.

Фото: iStock
Когда курс доллара дойдет до 70 рублей

Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск. Он предложил центральным банкам объединиться и создать "глобальную цифровую альтернативу" доллару, передает телеканал CNBC. Новая валюта сбалансирует систему, в которой некоторые страны перешли к нулевой или отрицательной процентной ставке.

Кстати

Россия и КНР уже сделали первый шаг к дедолларизации. Министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение об отказе проводить расчеты в долларах. Все взаимные платежи будут проводиться в рублях и юанях.

Экономика Финансы Валютный рынок В мире Европа Великобритания Новая мировая валюта: за и против
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