Главный тренер "Бетиса" пожелал Месси простудиться

Накануне матча против "Барселоны" главный тренер "Бетиса" Руби признался, что хотел, чтобы форвард соперника Лионель Месси не принял участие в матче из-за простуды.

"Бетис" 25 августа в гостях сыграет с действующим чемпионом Испании "Барселоной" в матче второго тура Ла Лиги. Главный тренер клуба Руби считает, что звездный форвард каталонцев Лионель Месси сможет выступить против его команды.

Руби признался, что уверен, что Месси выйдет на поле в стартовом составе, однако предпочел бы, чтобы этого не произошло.

"Я бы предпочел, чтобы Месси простудился и не вышел на матч против нас, - приводит слова Руби Goal, - Я не желаю ему травмы, простуды бы хватило".