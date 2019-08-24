Японский министр заявил о прогрессе в торговых переговорах с США

Япония и CША достигли "большого прогресса" в двусторонних торговых переговорах и пришли к общему пониманию направленности торговых отношений, заявил японский министр экономики Тошимицу Мотеги, пишет газета Nikkei business daily.

По словам чиновника, трехдневные переговоры в Вашингтоне с торговым представителем США Робертом Лайтзайзером, которые закончились в пятницу, вероятно, будут последними обсуждениями на уровне министров. Далее должностные лица на рабочем уровне будут дорабатывать детали рамочного двустороннего соглашения.

Ожидается, что результаты переговоров будут объявлены на встрече президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в воскресенье на полях саммита G7 в Биаррице во Франции.

По данным источников издания, в целом в переговорах с США по торговле удалось достигнуть прогресса. Однако при этом Токио пошел на уступки по снижению тарифов на импорт американской говядины и свинины, в тоже время вопрос о пошлинах на японские автомобили не решен.