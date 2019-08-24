Митинг-концерт на Сахарова уже собрал более 100 тысяч гостей

В Москве на проспекте Академика Сахарова стартовал большой концерт, посвященный 350-летию государственного флага России. Он называется "Герои рядом с нами", на сцену помимо звезд эстрады поднимутся герои России, космонавты, актеры, ученые, военные, спортсмены и многие другие, кто поднимал российский триколор как символ побед и достижений.

На концерт пришли 100 тысяч москвичей - это стало понятным по данным рамок металлоискателей, через которые в целях безопасности проходят все зрители.

Первыми на сцену поздравить россиян с 350-летием российского государственного флага поднялись Герой Советского Союза, депутат Госдумы Николай Антошкин, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, Герой Советского Союза, разведчик Владимир Горовой и председатель правления Московской организации Российского Союза ветеранов Афганистана Петр Петров.

Среди заявленных артистов, которые примут участие в концерте, группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", Валерия, Тимати, Григорий Лепс и другие. Первым из эстрадных исполнителей на сцену вышел Филипп Киркоров.

Гостей на концерт пришло много - по оценке корреспондента "РГ", проспект заполнен практически полностью. Продлится мероприятие ‪до 18 часов‬.

Напомним, 24 и ‪25 августа‬ в разных точках Москвы широко отметят день государственного флага России. 22 августа ему исполнилось 350 лет.