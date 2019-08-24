Лукашенко поздравил гребцов с уверенными выступлениями на ЧМ

"Золото" Елены Ноздревой, Ольги Худенко и Марины Литвинчук, а также "серебро" Никиты Борикова, завоеванные ими 24 августа на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде, президент Беларуси назвал "хорошим заделом перед важнейшими гонками, в которых будут разыграны не только медали планетарного первенства, но и лицензии на Олимпиаду 2020 года".

Обладательницами "золота" на дистанции 200 метров на байдарке-двойке Марина Литвинчук и Ольга Худенко показали результат 36,21 сек. Чемпионкой планеты стала и белорусская спортсменка Елена Ноздрева, победившая в финальном заезде на каноэ-одиночке на 500 метров с результатом 2 мин. 00,73 сек. На этой же дистанции мужских байдарок-одиночек белорус Никита Бориков завоевал серебряную медаль, уступив только немцу Тому Либшеру.

В своем поздравлении, сообщает пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко выразил убеждение в том, что национальная "команда способна обеспечить максимальный результат благодаря слаженной работе под руководством опытных наставников". Президент пожелал членам национальной команды крепкого здоровья, благополучия и ярких побед.