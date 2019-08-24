МИД РФ напомнил Вашингтону о россиянах в американских тюрьмах

В ответ на призыв посольства США в Москве отпустить обвиняемого в шпионаже Пола Уилана российский МИД напомнил Вашингтону российских гражданах, заключенных в американских тюрьмах. Они, как указали в МИД, также имеют проблемы со здоровьем.

Напомним, что американское посольство опубликовало на своей странице в Twitter сообщение: "Пора отпустить его домой, где Пол сможет получить надлежащую медпомощь".

"А "пора отпустить домой, где человек сможет получить надлежавшую медпомощь" - это только к Полу относится? - отреагировали в российском МИД на реплику американских дипломатов. - В США миллионы заключенных, из которых свыше 50 человек - граждане России, многие болеют. Отпускайте".

Напомним, что Пол Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.