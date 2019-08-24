Минобороны опубликовало видео запуска "Булавы" с "Юрия Долгорукого"

Министерство обороны РФ обнародовало видео запуска баллистической ракеты "Булава" с подлодки Северного флота "Юрий Долгорукий".

Запуск был произведен в акватории Баренцева моря в ночь на субботу, 24 августа.

В этот же период с АПЛ "Тула", находившейся в приполюсном районе Северного Ледовитого океана, была запущена баллистическая ракета морского базирования "Синева".

- Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах "Чижа" в Архангельской области и "Кура" на полуострове Камчатка, - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также отметили, что тренировочные запуски подтвердили работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов и заданные технические характеристики баллистических ракет.