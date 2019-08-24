NASA заявило о "первом преступлении в космосе"

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе. Астронавт Энн МакКлейн подозревается в проникновении с орбиты в аккаунт бывшей жены с целью управления ее счетами, сообщает портал MSN.

По версии следствия, астронавт, находившаяся на Международной космической станции в течение шести месяцев, незаконно использовала современные космические технологии связи для контроля над финансами человека на земле.

МакКлейн признала доступ к учетной записи экс-супруги, но отрицает, что было совершено правонарушение. Якобы она проверила состояние финансов пары, чтобы убедиться в наличии средств на оплату и уход за мальчиком, которого они совместно воспитывали. При этом средства со счетов не списывались и не переводились.

Энн МакКлейн была допрошена под присягой следователями генерального инспектора NASA и заявила о готовности сотрудничать по всем вопросам. При этом отмечалось, что люди и имущество в космосе находятся под национальным правом. В случае вины МакКлейн осудят по законодательству США.