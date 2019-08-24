Неймар наладил отношения с руководством "ПСЖ" и может остаться в клубе

Бразильский нападающий Неймар может остаться в клубе после того, как отношения между ним и руководством клуба начали налаживаться.

"ПСЖ" и Неймар близки к примирению. Как сообщает Lequipe, в последнее время бразильский нападающий и спортивный директор Леонардо серьезно продвинулись в налаживании отношений.

Для этого есть и еще одна причина - "ПСЖ" пока не может выгодно для себя продать бразильца. Предложения от "Барселоны" и "Реала" боссов парижан не устраивают. При этом они не заинтересованы и в открытом конфликте с футболистом, потому что отсутствие игровой практики не позволит его выгодно продать. Поэтому для всех сторон на данном этапе будет выгодно, если Неймар вернется в состав "ПСЖ".

Тем более, что будет еще трансферное окно зимой, и там можно будет вернуться к переговорам со всеми заинтересованными сторонами.