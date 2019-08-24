Норвежская полиции огласила причину смерти соратника Ассанжа

Норвежская полиция завершила расследование загадочного исчезновения голландского сотрудника WikiLeaks Арьена Кампуиса. Согласно версии следователей, эксперт по кибербезопасности, предположительно, утонул в море.

С ним произошел несчастный случай 20 августа 2018 года во время сплава у фьорда Скьерстад, передает РИА Новости.

Соратник Джулиана Ассанжа последний раз был замечен в норвежском Буде. Оттуда он должен был поездом отправиться в Тронхейм. Три недели спустя местный рыбак обнаружил в море вещи, которые принадлежали Кампхейсу. Позднее полиция Норвегии сообщила, что обнаружила складной каяк пропавшего.

Пропавший Арьен Кампхейс в Норвегии находился в двухнедельном отпуске, который уже подходил к концу. О пропаже друга заявила его коллега Анцилла.