Песня Лады Дэнс "Девочка-ночь" стала причиной судебного разбирательства

Мегахит Лады Дэнс "Девочка-ночь", одна из "визитных карточек" певицы, стала причиной судебного иска. По итогам которого арбитражный суд Москвы взыскал триста тысяч рублей с телеканала СТС. Истцом выступила компания "Издательство Джем". Суть: незаконное использование шлягера в телесериале "90-е. Весело и громко".

Как передает РИА Новости, в судебном акте сказано, что истцу по договорам с композитором Величковским и исполнительницей Ладой Волковой (Лада Дэнс) принадлежат "исключительные права" на означенное произведение.

Уточнено, что на портале ctc.ru, принадлежащем ответчику, истец обнаружил факт незаконного использования фонограммы "Девочки-ночи" в первой серии первого сезона шоу. После чего правообладателем были направлены каналу соответствующие претензии, "однако от досудебного урегулирования спора ответчик уклонился".

В своем иске "Издательство Джем" потребовало взыскать с СТС 1,1 миллиона рублей компенсации. Но телеканал иск не признал, заявив в суде, что "не является организатором создания аудиовизуального произведения, незаконно включающего в себя объекты интеллектуальной собственности истца".

Суд первой инстанции доводы канала отклонил, ссылаясь на договор СТС с компанией "Арт Пикчерс Вижн", снявшей сериал, где говорится, фильм создан по заказу канала. И, "исходя из принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения" удовлетворил иск частично.

Ладе Дэнс сейчас 52 года, советская, российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица. Родилась в Калининграде. Выступала в составе школьной группы - пела и играла на клавишных. Во время обучения в музыкальном училище пела на танцплощадках, в ресторане.

В 1988 году на концерте фестиваля "Юрмала" познакомилась с Алиной Витебской и Светланой Лазаревой, сформировав трио "Женсовет". Работала бэк-вокалисткой у Киркорова, с которым познакомилась в Одессе, во время съемок клипа "Женсовета".

После Лада обратилась к клавишнику и композитору "Технологии" Леониду Величковскому, и в 1992-м, с выходом первого хита - "Девочка-ночь" - полноценно начинает сольную карьеру. Дебютный альбом Дэнс выходит в 1993-м.

Как актриса снялась в сериале "Бальзаковский возраст", кинотрилогии про вояжи Степаныча и "Возвращении Мухтара".