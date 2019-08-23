Названы официальные годовые доходы Шнурова, Киркорова и Лепса

Озвучены суммы, которые по-прежнему могут шокировать некоторую часть населения. А именно - доходы отечественных эстрадных звезд мужского пола.

Журнал Forbes обнародовал соответствующий "чарт" по итогам прошлого года, на вершине которого царит певец, поэт, актер, шоумен и так далее Сергей Шнуров - фронтмен группировки "Ленинград".

Из списка "Главные российские знаменитости 2018" следует, что Шнуров только официально заработал почти четырнадцать миллионов долларов, то есть - около 920 миллионов рублей.

Минимальный гонорар "Ленинграда" за выступление - семь миллионов рублей, за участие коллектива в корпоративе в декабре-январе попросят восемь миллионов, за концерт в новогоднюю ночь - более 16,5 миллиона.

Шнурову уступает "король российской эстрады" Филипп Киркоров с годовым доходом в без малого девять миллионов долларов, более 590 миллионов рублей. За свой концерт Киркоров просит 1,5 миллиона рублей, за вступление на корпоративе - порядка пять миллионов.

Далее идут: Григорий Лепс (8,2 миллиона долларов), Дима Билан (7,7) Стас Михайлов (7,4), Николай Басков (6,5), "Би-2" (6,7), Егор Крид (3,6), Валерий Меладзе (5,9), Сергей Жуков ("Руки вверх", 4,7) и Тимати (4,5).

Отметим, что мы выделили лишь певцов. Помимо них в чарте - спортсмены, телеведущие (Иван Ургант занял пятое место в общем списке) и разного рода теледивы.

При этом в рейтинге Forbes учтены не только доходы артистов, но и количество их упоминаний в СМИ и соцсетях.

Ранее сообщалось, что певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова вошла в топ молодых российских долларовых миллионеров от шоу-бизнеса.