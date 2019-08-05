Шнуров прореагировал на смерть Вилли Токарева стихотворением

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров не остался в стороне от смерти легенды русского шансона и т.н. "эмигрантской песни" Вилли Токарева, скончавшегося вчера на 85-м году жизни. Предположительно - от рака.

Шнуров разместил в своем Instagram написанный на коленке стихотворный некролог, выглядящий следующим образом:

Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили,



Студентами вино в параднике.



Аккомпанировал певец по кличке Вилли.



Кто был никто, тот стал опять никем.



В магнитофоне села батарейка,



Мотали плёнку с помощью карандаша - рукой.



А ты прижавшись, мне сказала, - эй, согрей-ка.



Эх, небоскрёбы, а я маленький такой.

Где последнее - процитированная одна из самых известные песен Токарева.

Ранее сообщалось, что на смерть исполнителя по-теплому среагировал Юрий Лоза.