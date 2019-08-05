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Шнуров прореагировал на смерть Вилли Токарева стихотворением

Поп-музыка
    05.08.2019, 13:40
Текст:   Олег Усков

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров не остался в стороне от смерти легенды русского шансона и т.н. "эмигрантской песни" Вилли Токарева, скончавшегося вчера на 85-м году жизни. Предположительно - от рака.

Шнуров разместил в своем Instagram написанный на коленке стихотворный некролог, выглядящий следующим образом:

Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили,

Студентами вино в параднике.

Аккомпанировал певец по кличке Вилли.

Кто был никто, тот стал опять никем.

В магнитофоне села батарейка,

Мотали плёнку с помощью карандаша - рукой.

А ты прижавшись, мне сказала, - эй, согрей-ка.

Эх, небоскрёбы, а я маленький такой.

Где последнее - процитированная одна из самых известные песен Токарева. 

Ранее сообщалось, что на смерть исполнителя по-теплому среагировал Юрий Лоза.

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