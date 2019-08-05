"Респект и уважуха": Юрий Лоза вспомнил теплыми словами Вилли Токарева

Советский, российский певец, автор песен и аналитик Юрий Лоза, вопреки обыкновению, обошелся без критических замечаний и опубликовал в своем Facebook теплый некролог шансонье Вилли Токареву. Скончавшемуся от, предположительно, онкологического заболевания.

"Еще один мэтр покинул этот мир - ушел Вилли Токарев. Вообще-то при рождении его назвали в честь Владимира Ленина, и пусть он придумал себе имя Вилли, мы все обращались к нему исключительно - Вилен Иваныч", - комментирует Лоза.

Уверяя, что "респект и уважуха" в цеху отечественных музыкантов сопровождали Токарева всегда - "ведь после эмиграции он запел в Америке не только одесскую классику, а начал писать свои песни, которые быстро перекочевали через океан и прекрасно прижились на родине".

Как напомнил Юрий, "у нас любят лепить ярлыки", по причине чего "некоторые околомузыкальные деятели записали Токарева в этакого полублатного шансонье", что самого Вилли категорически не устраивало. Ведь ему хотелось, "чтобы его воспринимали как серьезного эстрадного композитора и текстовика", поэтому, даря свои пластинки, Токарев, во воспоминаниям Лозы, часто уточнял - "старик, послушай вот этот трек, я там такую гармонию придумал!".

При этом Юрий уверен, что Вилли Токареву не нужно было ничего доказывать - "он был образованным музыкантом, успевшим поработать с различными коллективами и даже с оркестрами". И когда Токарев - "вслед за Стингом" - написал "небоскрёбы, небоскрёбы, а я маленький такой", то исполнитель не лукавил - "Вилли действительно был невелик телом; может, потому и носил всю жизнь гренадёрские усы - чтобы казаться больше и внушительнее".

"Он был абсолютно самобытен и по праву занимал свое почетное место в нашей эстрадной тусовке. Прощай, Вилен Иваныч, покойся с миром", - подытожил Лоза свою прощальную речь.

"Как-то в Ясенево мы провели вечер с этим ясным человеком за праздничным столом, где было выпито достойное количество хорошего красного французского вина. Иногда он отходил от нашего стола и поднимался на небольшую эстраду, где радовал посетителей закрытого клуба своим творчеством", - похвастался в комментариях пользователь под ником Доброе Существо.

"Токарев вино не пил, он пил водку!!! Это я слышал от него! Вечная память о нём", - поправляет Существо более компетентный пользователь.

И далее - прочие мемуары и воспоминания о личных встречах с Токаревых, неизменно - с восхвалениями исключительных личных качеств покойного.