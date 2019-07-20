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Шнуров провозгласил себя председателем Земного шара

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    20.07.2019, 19:59
Текст:   Козьма Лоханкин

Сергей Шнуров, лидер группы "Ленинград", которая в скором времени завершит своё прощальное турне и уйдёт в историю, ищет новые способы заработка и самореализации.

В частности, Сергей подписался на несколько проектов - два телевизионных, где он стал ведущим - "Форт Боярд" и "Голос", и один - из сферы кино: Шнур озвучит инопланетянина в третьей части мультика "Белка и Стрелка".

Но этим интересы музыканта не ограничиваются. Приехав на родину из Франции, где проходили съёмки "Форта Боярд", он отправился на фестиваль "Нашествие", где журналисты его спросили о том, не хочет ли он стать президентом рок-фестиваля.

На это он ответил довольно неожиданно, заявив, что его амбиции значительно масштабнее. Дело в том, что Шнуров считает себя преемником Велемира Хлебникова на посту председателя Земного шара.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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"Президентом я не буду. Великий русский поэт Велимир Хлебников, провозгласил себя председателем земного шара. С тех пор, как он скончался, на этот пост никто не претендовал. Поэтому его занял я. Теперь себя мыслю председателем земного шара,- заявил музыкант", - приводит слова самопровозглашённого председателя KP.RU.

Отметим, что на самом деле претендентов на пост с начала двадцатого века и до сих пор предостаточно - выдающийся поэт-авангардист в своё время основал в 1916 году целое Общество председателей Земного шара, в которое входили, в частности, Вячеслав Иванов,  Сергей Прокофьев, Александр Керенский, Рабиндранат Тагор, Герберт Уэллс, Николай Асеев и другие. Есть у Общества последователи и в наши дни. Так что у Шнурова есть конкуренты.

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