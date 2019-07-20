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Сергей Шнуров станет наставником в "Голосе"

Новости
    20.07.2019, 17:55
Текст:   Козьма Лоханкин

Сергей Шнуров принял решение распустить свой "Ленинград", сейчас выступая в рамках прощального тура группы. Одновременно он успевает заниматься всякими другими проектами, в которые после завершения музыкальной деятельности, очевидно, намеревается уйти с головой.

Недавно, например, стало известно, что он озвучит инопланетянина в третьей части анимационной франшизы "Белка и Стрелка". Этот образ ему близок "как любому алкоголику", пояснил он.

А ещё Шнур активно внедряется в работу телевидения. Сначала стал ведущим перезапущенного "Форта Боярд" - по его словам, уже сняли целый блок приключенческой передачи.

Здесь артисту тоже пригодился жизненный опыт: "Тесно пообщался со змеями, и пауками. Так как я был не единожды женат, мне это давалось легко".

Фото: instagram.com/ danaborisova_official
Дана Борисова прокомментировала истерику украинских националистов

Но и это не всё - Сергей также собирается повиться в шоу "Голос" на Первом канале - в качестве наставника.

"Я там точно буду. Вроде как, уже договорились, - пообещал Шнуров.

А вот на сцену в ближайшее время фронтмен "Ленинграда" возвращаться не намерен, небезосновательно полагая, что шоу-бизнесу "пора отдохнуть от его персоны", а денег он уже заработал предостаточно, передаёт KP.RU.

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