Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию

Посол России в Великобритании Александр Яковенко 24 августа завершил свою миссию. Временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин, говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, Яковенко возглавлял дипмиссию РФ в Лондоне с января 2011 года. На этот период выпало обострение российско-британских отношений из-за "дела Скрипалей". Несмотря на сложную ситуацию, посольство твердо отстаивало позиции России.

Лондону придется ответить за устроенную провокацию, считает Александр Яковенко. По словам дипломата, у российской стороны есть серьезные основания подозревать британские спецслужбы в ее организации.