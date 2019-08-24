Проект программы по интеграции в СГ представят Лукашенко

Программа действий по интеграции в Союзном государстве, по словам белорусского премьер-министра, "практически согласована" и в ближайшее время будет представлена Александру Лукашенко. Об этом Сергей Румас заявил на телеканале "Беларусь 1", сообщает 24 августа БЕЛТА.

С президентом, уточнил он, необходимо обсудить несколько принципиальных моментов, которые заложены в этом документе. Во вторник он будет внесен на одобрение главе государства, чтобы уже в начале сентября, о чем существует, по словам Румаса, договоренность с Дмитрием Медведевым, премьер-министры Союзного государства парафировали эту программу.

Ее реализация, по мнению руководителя правительства РБ, будет означать исполнение принципа "две страны - один рынок", в документе отсутствуют вопросы чисто политического характера. "Думаю, что после парафирования, правительства двух стран опубликуют его, чтобы у общественности были сняты опасения по поводу вопросов суверенитета", - подчеркнул он.

Цель новой программы, по словам Румаса, заключается, прежде всего, в реализации чисто экономических положений и предусматривает механизмы, при которых в двух странах будет функционировать единый рынок. Премьер дал понять, что большинство белорусских предприятий уже готовы конкурировать на нем с российскими партнерами. А для тех, кто опасается такой конкуренции, уточнил он, будут предусмотрены переходные периоды, во время которых они смогут принять компенсационные меры.

Касаясь долгосрочной перспективы разработанного проекта, премьер пояснил, что он предусматривает повышение конкурентоспособности промышленности в целом, что необходимо с учетом перспективы вступления республики в ВТО.

Для Беларуси этот шаг "принесет только положительные моменты, потому что страны, которые сегодня с нами работают и устанавливают барьеры как со страной - не членом ВТО, должны будут подчиниться общим правилам", - подытожил Сергей Румас.