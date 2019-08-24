Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам

Президент поручил правительству до конца года внести подготовленные при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности поправки в законодательство. Они напрямую касаются жизни и здоровья горняков.

В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов. Глава государства обещал разобраться, а сегодня опубликован список поручений.

Важнейший вопрос - досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности. Владимир Путин поручил установить тождественность профессий с учетом положений профессиональных стандартов и квалификационных справочников, обратив особое внимание на профессии работников, занятых на подземных работах, в частности мастера буровой установки и бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе.

На встрече Мохначук рассказал президенту, что "электровоз попадает в перечень 481 й - "льготные пенсии", а машинист самоходной машины, который по монорельсу ездит, не попадает в список", и люди возмущаются. "Или еще интереснее вопрос: в Воркуте товарищ работал буровым мастером 32 года под землей и по 84 ФЗ - то, что вы нам, так сказать, благословили, дополнительную льготную пенсию должен получать. Но он должен попасть в список, этот 481 й, а там написано "мастер буровой установки". Казалось бы, "мастер буровой установки" и "буровой мастер"? Разница", - сетовал докладчик. В результате, получаются разночтения, а это сказывается на конкретных людях.

Поправки должны усовершенствовать организацию проведения медосмотров работников угольной промышленности, в первую очередь занятых под землей. Еще необходимо установить порядок и условия проведения после рабочей смены реабилитации занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также проведение ежегодной диспансеризации и лечения.

На встрече Мохначук жаловался, что вопрос медосмотров пытаются решить уже шесть лет: закон говорит, что при медосмотре должен быть врач, но есть техника и технологии, которые позволяют мерить температуру, давление, пульс и так далее инструментально. Сейчас шахтеров умирает больше естественной смертью на рабочих местах, чем погибает в шахтах, сказал он: "Если бы люди прошли медосмотр, и больных туда не допустили, то вероятность того, что они не умерли бы, гораздо выше стала бы".

Еще предстоит установить особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах шахтеров - речь идет об оценке параметров микроклимата, световой среды и ионизирующих излучений. "15 процентов травм в шахте только из за того, что люди оступились, упали где то, поскольку фонарь только сюда светит, назад шаг сделал, ты же не видишь, что происходит, освещенности не хватает", - переживал Мохначук. Также необходимо сделать так, чтобы работников привлекали к организации безопасности под землей наряду с работодателями.

Напомним реакцию президента на доклад профсоюзного лидера. "Вопросы социальной справедливости должны быть восстановлены. Для меня несколько неожиданным даже и странным является то, что здесь Иван Иванович сказал, это касается медицины. Это чрезвычайно важно. Не думаю, что это большая нагрузка на бизнес. Что здесь такого? Это касается соблюдения условий труда и безопасности в угольной отрасли. Не понимаю, почему нельзя выстроить работу таким образом, чтобы все участники этого процесса имели отношение к этой важнейшей составляющей работы в шахтах, в том числе и рядовые работники?" - сказал он.

"Самое чувствительное - это, конечно, градация вопросов, связанных с вредными условиями. Какая то ерунда, явно натянутая вещь. "Буровой мастер" или "мастер буровой установки" - чушь какая то. Это должно быть приведено в соответствие, исходя из здравого смысла. В рамках сегодняшнего совещания мы подготовим, безусловно, проект поручения, и эти вещи там будут учтены", - заключил глава государства. Поручения в Кремле подготовили в считаные дни.

Также до конца года правительство должно разработать совместно с властями Коми и утвердить план развития городских округов Воркута и Инта, обратив особое внимание на поддержку занятости, определение перспектив развития угледобычи и на финансовое обеспечение мероприятий плана.

До февраля 2020 года кабмин должен совместно с ФСБ синхронизировать планы развития международных пунктов пропуска, а также автомобильные и железнодорожные подъезды к ним с планами экспорта угля. А до декабря этого года разработать совместно с МЧС и утвердить план мероприятий по рекультивации отработанных угольных месторождений.

Еще глава государства поручил проработать вопрос о выделении бюджетных средств на переселение до конца 2024 года жителей домов, расположенных на подработанных территориях ликвидированных шахт. И к концу октября представить предложения по корректировке порядка исчисления НДПИ в отношении угля.

Минтруду совместно с Минэнерго предстоит разработать с привлечением профсоюза горняков и утвердить профстандарты для работников угольной промышленности, в том числе для инженерно-технических, включая горных инженеров. Минобрнауки и Минпросвещения при участии Минтруда и Минэнерго нужно актуализировать федеральные государственные образовательные стандарты с учетом новых профстандартов.

Еще Путин поручил утвердить порядок взаимодействия и участия профсоюзных инспекторов в проводимых федеральной инспекцией труда мероприятиях по надзору (контролю) за соблюдением работодателями трудового законодательства.

Минэнерго президент указал до 30 сентября при подготовке долгосрочной программы развития угольной промышленности предусмотреть мероприятия по глубокой переработке угля в регионах его добычи.