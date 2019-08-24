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24.08.2019 18:11
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Разумные контрмеры Китая против неразумного давления со стороны США

После объявления Китаем об ответных пошлинах на трех биржах США произошел крупнейший обвал. В этот критический момент некоторые американцы угрожают отомстить - повысить тарифы на импорт товаров из Китая в размере 30 процентов. Такие неразумные слова демонстрируют то, что США не ожидали ответных мер со стороны Китая, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

США, размахивая кнутом "таможенных пошлин", самовольно ведут торговый буллинг. При этом они не позволяют торговым партнерам защищать собственные законные интересы, основанные на международных правилах.

Закон джунглей: "мясо слабого - пища сильного" давно уже ушел в прошлое. В современном мире Китай ни в коем случае не достигает собственного развития за счет интересов других стран, но страна также не отказывается от своих законных прав и интересов. Как говорится, "сказано - сделано", Китай всегда твердо защищает ключевые и коренные интересы государства и народа.

В торговой войне нет победителя. Китай принимает контрмеры, всесторонне учитывая интересы китайского народа и предприятий. Страна не включила импортируемые из США медикаменты и медтехнику в список увеличения тарифов, и в то же время продолжает тщательно разбираться в наименованиях импортируемой из США продукции. Это в полной мере показывает разумность китайской стороны.

В США же, напротив, звучат громогласные призывы о продолжительном повышении пошлин и требования к американским предприятиям покинуть Китай. Эти высказывания безумны. В последнее время произошло аномальное падение ставок десятилетних и двухлетних государственных облигаций США. В августе индекс деловой активности (PMI) США за 10 лет впервые оказался ниже отметки 50. Если в такой ситуации США продолжат ужесточать торговую войну с Китаем, то это причинит серьезный вред не только интересам США, но и многосторонней торговой системе и свободной торговле в целом. Старший экономист Moody's Analytics Марк Занди сделал прогноз о том, что в течение ближайших 12 месяцев с вероятностью в 45 процентов экономику США ожидает упадок.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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