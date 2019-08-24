Более 110 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте на Сахарова

По последним данным, более 110 тысяч человек пришли на митинг-концерт, который проходит сегодня на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Напомню, этот митинг-концерт начался с флешмоба, в ходе которого более тысячи участников собрали российский флаг из флагов российских регионов, городов и общественных организаций. В итоге его площадь превысила 2,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили на официальном сайте мэра столицы, благодаря этому масштабный флешмоб попал в Книгу рекордов России.

С праздником горожан поздравляли Герои России, артисты, чемпионы РФ в разных видах спорта и другие известные люди.

Инициаторами митинга-концерта выступили московская региональная организация общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" и Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.