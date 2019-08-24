Большой фестиваль еды и музыки проходит в парке Горького

На территории парка развернуто 10 площадок, каждая представляет наиболее популярную музыку и кухню одной из стран мира, в том числе США, Вьетнам, Грецию, Грузию, Индию, Испанию, Италию, Мексику, Китай и Японию.

Готовят угощение, а это около 500 различных блюд, шеф-повара из 30 столичных ресторанов. Помимо вкусной еды, звонкой и громкой музыки можно послушать лекции. Так, каждый час рассказывают о последних тенденциях в области кулинарии, о том, как пищевые привычки изменяют облик планеты, здесь же можно узнать об истории ресторанного бизнеса Москвы и многое другое. Лекции читают рестораторы, кулинары и журналисты, ведущие тематических рубрик.

Также на 10 площадках можно научиться танцевать фламенко и хип-хоп, рисовать граффити, создавать слаймы из ткани, готовить восточные сладости, учат каллиграфии и оригами, а также гончарному делу и многое другое.

По данным организаторов, фестиваль собрал около тысячи гостей, и люди продолжают приходить.