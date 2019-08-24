Грот графа Орлова впервые отреставрируют

В Нескучном саду Москвы проведут реставрацию грота графа Орлова. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Мосгорнаследие согласовало проведение реставрационных работ. Отметим, что грот расположен недалеко от набережной в начале Нескучного сада, известен он также как грот графа Орлова. Построено сооружение было в конце XVIII века. Оно имитирует неглубокую пещеру или естественный грот в скалах, его отличительная особенность в том, что он тоннельный, поэтому в него можно зайти с разных сторон. Как поясняют специалисты, основным назначением подобных сооружений было скрыть тайные встречи, романтические свидания или деловые переговоры, о которых никто не должен знать.

По данным Мосгорнаследия, реставрация начнется в конце этого года, а завершится в 2020 году.