На проспекте Сахарова в Москве развернули флаг-рекордсмен

На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел флешмоб "Флаг-рекордсмен". Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.

Участие в красочной акции, посвященной 350-летию государственного флага России, приняли больше тысячи человек. По задумке организаторов соединенные вместе флаги, образующие единое полотно, символизируют дружбу и единство. Развернутое полотно заняло почти половину проспекта.

Председатель координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Денис Давыдов рассказал, что собирать флаги из разных регионов и муниципалитетов начали еще год назад - в прошлый день рождения российского триколора. Площадь составленного из них полотна на проспекте Сахарова составила 2,5 тысячи квадратных метров - это рекорд.

После акции на проспекте в 14 часов начнется большой концерт под названием "Герои рядом с нами". Стать его слушателями смогут до 100 тысяч зрителей, многие из них начали собираться еще в полдень. Среди приглашенных звезд - группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", Валерия, Тимати, Григорий Лепс и другие.

С поздравительными словами на сцену должны выйти актеры Василий Лановой и Владимир Машков, режиссер Юрий Грымов, а также герои России, космонавты, спортсмены, ученые, военные - все те, кто с гордостью поднимал российский триколор как символ побед, успехов и достижений.

Напомним, 24 и ‪25 августа в разных точках Москвы широко отметят день государственного флага России. 22 августа ему исполнилось 350 лет.