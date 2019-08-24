На проспекте Сахарова в Москве развернули флаг-рекордсмен

Новости

Развернутый в Москве гигантский флаг попал в Книгу рекордов России 13:57
Неймар наладил отношения с руководством "ПСЖ" и может остаться в клубе 13:51
Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве 13:47
В Челябинске на цинковом заводе произошел пожар 13:40
Автобус с экскурсоводами обстреляли в Иордании 13:21
Под Волгоградом пять человек погибли в ДТП с автобусом 13:20
Полиция проверит сообщение о стрельбе в Красногорске 13:14
Трамп подтвердил готовность к торговым переговорам с Китаем 13:12
В Ижевске возбудили дело по факту ДТП с автобусом 13:12
Видео: пожарные успели потушить загоревшуюся на ходу машину 13:08
Пушков рассказал о месте Украины в Европе от Лиссабона до Владивостока 13:07
Под Калугой трое взрослых и двое детей погибли в ДТП 12:42
В ДТП под Рязанью погиб замглавы администрации Тамбова 12:25
"Ливерпуль" вдвое увеличит зарплату ван Дейка 12:20
В центре Петербурга Mercedes упал в канал 12:06
В Крыму назвали давлением на СМИ удаление подписи "Россия" в The Guardian 11:48
Фотофакт: Lada Vesta получила долгожданную доработку 11:42
Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения Молдавии 11:36
Трамп назвал главу ФРС США "врагом Америки" 11:28
СМИ сообщили, куда направляется освобожденный иранский танкер Adrian Darya 11:11
Силач из Приморья Иван Савкин протащил грузовик с людьми 11:06
Захарова ответила на провокацию об украинском флаге над Владивостоком 11:01
В ХМАО 78 человек эвакуировали из-за частичного обрушения крыши дома 10:50
На День города улицы в центре Москвы украсят символами ВДНХ 10:43
Японский министр заявил о прогрессе в торговых переговорах с США 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
24.08.2019 13:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На проспекте Сахарова в Москве развернули флаг-рекордсмен

Текст: Александр Мелешенко
На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел флешмоб "Флаг-рекордсмен". Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.

Участие в красочной акции, посвященной 350-летию государственного флага России, приняли больше тысячи человек. По задумке организаторов соединенные вместе флаги, образующие единое полотно, символизируют дружбу и единство. Развернутое полотно заняло почти половину проспекта.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
День российского флага в Москве: Куда сходить и что посмотреть

Председатель координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Денис Давыдов рассказал, что собирать флаги из разных регионов и муниципалитетов начали еще год назад - в прошлый день рождения российского триколора. Площадь составленного из них полотна на проспекте Сахарова составила 2,5 тысячи квадратных метров - это рекорд.

После акции на проспекте в 14 часов начнется большой концерт под названием "Герои рядом с нами". Стать его слушателями смогут до 100 тысяч зрителей, многие из них начали собираться еще в полдень. Среди приглашенных звезд - группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", Валерия, Тимати, Григорий Лепс и другие.

С поздравительными словами на сцену должны выйти актеры Василий Лановой и Владимир Машков, режиссер Юрий Грымов, а также герои России, космонавты, спортсмены, ученые, военные - все те, кто с гордостью поднимал российский триколор как символ побед, успехов и достижений.

Напомним, 24 и ‪25 августа в разных точках Москвы широко отметят день государственного флага России. 22 августа ему исполнилось 350 лет.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 22 августа - День Государственного флага России РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция. Москва отмечает 350-летие российского флага
Захарова ответила на провокацию об украинском флаге над Владивостоком
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Путин заявил о пропагандистской кампании США по ДРСМД против России
Спасская башня
Спасская башня