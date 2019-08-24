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24.08.2019 12:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калугой трое взрослых и двое детей погибли в ДТП

Текст: Елена Шулепова (Калуга)
Фото: Пресс-служба УМВД по Калужской области Фото: Пресс-служба УМВД по Калужской области
Фото: Пресс-служба УМВД по Калужской области

В Калужской области бетономешалка столкнулась с Kia Sportage. Все находившиеся в легковой машине погибли, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло на автодороге, соединяющей Калугу с пригородом Мстихино, около деревни Крутицы. По данным пресс-службы регионального главка МЧС, сообщение об аварии поступило в 10:50. На место ЧП были направлены пожарные, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи.

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По информации полиции, бетономешалка Mercedes внезапно выехала на встречную полосу, где тут же столкнулась с Kia Sportage. Грузовик снес с дроги легковую машину и "впечатался" в дерево. Предполагается, что водитель бетономешалки не справился с управлением.

В результате на месте погибли трое взрослых и двое несовершеннолетних детей, находившиеся в легковой иномарке.

Для ликвидации последствий аварии привлекалось 20 человек и семь единиц техники. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, выясняются причины и обстоятельства трагедии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область
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