Полиция проверит сообщение о стрельбе в Красногорске

В полицию около 10 утра обратился неизвестный, сообщивший о вооруженном нападении в городе Красногорске Московской области. Как подтвердили "РГ" в подмосковной полиции, такой звонок был.

- В настоящее время идет проверка информации о вооруженном нападении и возможных пострадавших, никаких других подробностей пока нет, - рассказал дежурный сотрудник пресс-службы областного ГУ МВД РФ.

Напомним, что ранее было возбуждено уголовное дело против мужчины, устроившего стрельбу в подмосковных Котельниках летом этого года.