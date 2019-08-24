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24.08.2019 17:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Празднование 350-летия флага России проходят по всей Москве

Текст: Любовь Проценко
Народные гулянья в честь 350-летия государственного флага РФ проходят на 33 площадках столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Митинг-концерт на Сахарова уже собрал более 100 тысяч гостей

Как "РГ" уже сообщала, более 110 тысяч зрителей собрал концерт на проспекте Сахарова. Среди других площадок - музей-заповедник "Коломенское", где сегодня до 20.00 продолжится IX Международный фестиваль "Казачья станица Москва",

Сад "Эрмитаж" встречает посетителей семейным инклюзивным благотворительным фестивалем "Галафест", а Екатерининский парк - празднованием Дня Преображенского полка. С 13.00 идет праздничная программа на Поклонной горе. Она началась у памятника героям Первой мировой войны с выступления детских духовых оркестров. Там свое мастерство продемонстрировали наездники из Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Развернутый в Москве флаг попал в Книгу рекордов России

Работают до 23.00 в парке открытый кинотеатр с презентациями фильмов детских киностудий, мастер-классы для детей и показ работ конкурса фильмов о Москве из Instagram. В 20:00 москвичей ждут в Музее Победы на показе фильма Василия Ливанова "Медный всадник России".

Программа в Бабушкинском парке началась так же с концерта, в 19:00 таи на всей территории посетителей приглашают принять участие в большом историческом квесте. В Перовском парке своя изюминка - театральный интерактивный флешмоб. Для детей предлагается разнообразная развлекательная программа и мастер-классы. Одно из парковых зданий дети смогут даже разрисовать в цвета российского триколора.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 22 августа - День Государственного флага России
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