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24.08.2019 17:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сад имени Баумана на выходных превратился в уголок Богемии

Текст: Ирина Огилько

Фестиваль Чехии проходит в столичном саду имени Баумана. Тут учат говорить по-чешски, угощают национальными напитками и едой, обучают народным играм и продают популярные, особенно в советское время, хрустальные изделия.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Фестиваль проходит второй год подряд, и в этом году его патроном выступает президент республики Милош Земан.

С полудня, со времени открытия фестиваля, на сцене сменяют друг друга популярные в Чехии музыканты и культовые танцевальные коллективы, например, фольклорный ансамбль ROSENKA, моравская группа FLERET, играющая в стиле напоминающем этно-рок. Как ожидается, здесь выступит популярный поп-певец Тимми Уайт и другие. К слову, некоторые зрители, после первых зажигательных ритмов, устроили перед сценой импровизированный танцпол.

Посетителей много в зоне фуд-корта, где не только можно попробовать блюда национальной кухни, но и научиться их готовить. Причем в учителей перевоплотились повара посольства и ресторанов чешской кухни.

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За два дня фестиваля, а в воскресенье он продолжится, можно будет посмотреть несколько спектаклей, концертов, посмотреть на чешских собак, поучаствовать в квесте и даже получить приз.

А с наступлением темноты, около 20.00, обещают показать 3D-шоу "Путешествие по регионам Чехии" на фасаде одной из многоэтажек. Помимо красивых пейзажей, старинных замков и национальных праздников, зрителей ожидает виртуальная экскурсия по стране.

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