Самая большая в мире кувшинка распустится в Аптекарском огороде

В это воскресенье самая большая в мире кувшинка распустится на территории Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе сада, кувшинка называется "Виктория амазонская" (Victoria amazonica), ее листья в диаметре достигают двух метров. Растение способно выдержать вес небольшого ребенка. Распуститься этот гигант цветочного мира должен в ночь с 24 на 25 августа. Причем сначала цветки будут белыми (примерно до 11 утра), а после 16:00 - уже лиловыми.

Кувшинка живет всего 48 часов. За это время она меняет не только цвет, но и пол. Растение привлекает насекомых сильным ароматом ананаса. Несмотря на внешнюю нежность, снизу лист кувшинки имеет громадные шипы (защита от вредителей). Распускающийся экземпляр был посажен в оранжерее в июне.

Кстати

Впервые в Москве "Виктория амазонская" зацвела в 1908 году именно в Ботаническом саду Московского университета. С тех пор столичный сад выращивал кувшинку с не меньшим успехом до 1915 года. После почти десятилетнего перерыва растение вновь начало радовать жителей Москвы. Так продолжалось до конца 60-х годов, когда из-за сокращения финансирования работа с растением была прекращена.