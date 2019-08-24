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24.08.2019 17:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собравшихся на проспекте Сахарова объединяют любовь и гордость за страну

Текст: Анна Полтавцева

В Москве на проспекте Академика Сахарова продолжается митинг-концерт, посвященный 350-летию российского флага. Солнце, теплая погода, музыка и нарядная площадь в самом центре столицы собрали более 100 тысяч человек.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Митинг-концерт на Сахарова уже собрал более 100 тысяч гостей

Общее ощущение праздника, улыбки и радость на лицах выразил в одной из трех исполненных песен Филипп Киркоров: "Цвет настроения синий". "Включаем радость и навсегда выключаем грусть", - призвал он зрителей, и поделился, что с болгарской фамилией он всегда ощущает себя человеком с русской душой: "Мы должны гордиться тем, что мы русские и у нас такой красивый российский флаг".

Но митинг-концерт не случайно называется "Герои рядом с нами" - в ходе него известные в стране и мире представляют зрителям других людей, которыми может гордиться Россия. Например, поздравил россиян с праздником режиссер Юрий Грымов, объяснив свое видение нашего флага: "Цвета у него такие разные, но они все вместе, как и мы все тоже очень разные, но от всех нас зависит будущее России". Он представил Ивана Бессонова, который в свои 17 лет уже известный всему миру пианист.

Российский борец Давид Мусульбес со словами: "Не важно, чем ты в жизни занимаешься, важно, насколько ты любишь свою родину", представил двух красноярцев - Даниэла Петрукевича и Константина Ниткина. Эти волонтеры без раздумий отправились на помощь жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения, стали помогать фельдшеру, который принимал больных по колено в воде.

Поздравил москвичей с праздником и актер Василий Лановой. Для него флаг ассоциируется с картинкой из детства, когда наши войска погнали немцев с оккупированной Украины. Они шли тогда со своими небольшими и неяркими флагами, но радость и надежда, которую несли они с собой, грели актера потом всю жизнь.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 22 августа - День Государственного флага России
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