В ДТП под Рязанью погиб замглавы администрации Тамбова

В Рязанской области микроавтобус сбил пешехода. От полученных травм он скончался на месте, сообщил "РГ" официальный представитель регионального главка МВД Александр Поташов.

Трагедия произошла примерно в 4:45 на 268 километре трассы Р-22 "Каспий" в Скопинском районе. Грузопассажирский микроавтобус Mercedes под управлением 50-летнего водителя, ехавший в сторону Москвы, совершил наезд на 40-летнего мужчину, переходившего дорогу. Мужчина был без светоотрадающих элементов на одежде и пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, добавил Поташов.

Погибшим пешеходом оказался заместитель главы администрации Тамбова Алексей Ануфриев, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии Тамбова Надежду Пилипенко. Она также добавила, что Алексей Ануфриев работал в мэрии с 2017 года, в качестве заместителя мэра курировал вопросы экономики.