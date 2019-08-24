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24.08.2019 16:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калуге возбуждено дело по факту ДТП с пятью погибшими

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

Калужская полиция возбудила уголовное дело после ДТП, в котором погибла семья из пяти человек, по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств,повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Об этом собщили "РГ" в пресс-службе УМВД РФ по региону.

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Также стали известны подробности о личностях погибших. Это два ребенка - мальчики трех и десяти лет. Старшего скорая помощь успела довезти до областной больницы, но он скончался в приемном отделении. Также погибли 25-летний водитель Kia Sportage и находившиеся в салоне автомобиля две женщины, 24 и 44 лет.

31-летний водитель бетономешалки был госпитализирован с переломами обеих ног.

Авария произошла в Калуге в 10:15 на автодороге, соединяющей поселок Анненки и микрорайон Силикатный. По предварительной версии, водитель бетономешалки Mercedes не справился с управлением, машину занесло на встречную полосу. На "встречке" тяжелый автомобиль смял Kia Sportage, в котором находились пять человек, и врезался в дерево на обочине.

Расследование уголовного дела продолжается. Санкции части 5 статьи 264 УК РФ предусматривают до семи лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга
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