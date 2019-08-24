В Калужской области убили 92-летнего ветерана войны

В Калужской области в своей квартире был убит ветеран Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом "РГ" сообщил следователь по особо важным делам следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СК Виталий Изотов.

Трагедия произошла в городе Малоярославец 20 августа, но подробности случившегося стали известны только сейчас. Погибшего ветерана в его квартире обнаружил сын, когда зашел навестить отца. На голове и теле 92-летнего мужчины следователи насчитали множество следов жестких побоев. По данному факту сразу же возбудили уголовное дело. Следователями на месте происшествия были собраны вещественные доказательства преступления, назначены необходимые экспертизы.

Полицейским потребовалось четыре дня, чтобы найти подозреваемого в нападении на ветерана. Как рассказали в пресс-службе регионального главка полиции, спецоперация по задержанию проходила под контролем руководства УМВД. Задержанный прятался на железнодорожном вокзале "Калуга-1". Им оказался 34-летний житель Малоярославца - по информации следствия, наркоман. В квартиру ветерана он пробрался, чтобы украсть у старика деньги.

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.