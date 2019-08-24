В Подмосковье на следующей неделе могут прийти заморозки

Во второй половине следующей недели в Подмосковье наступит похолодание, температура воздуха в Москве ожидается не выше 17-18 градусов, передает РИА Новости.

В начале недели будет достаточно тепло, а затем воздух начнет остывать.

"Тепло будет и во вторник, но после полудня атмосферный фронт вызовет короткие дожди и усиление ветра, открывая дорогу к берегам Москвы-реки холодным воздушным массам", - уточнили синоптики.

А во вторую половину недели стоит выбирать одежду потеплее.

"Днем будет не выше 15-17 градусов, - уточнила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Холодно будет и в четверг: 5-7 градусов в ночные часы и около 16-18 будет после полудня".

А в ранние утренние часы, отметила она, допускается и наступление заморозков.