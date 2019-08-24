В Подмосковье завершен демонтаж севшего на поле Аirbus A321

"Части самолета вывозятся с поля", - уточнили в "Уральских авиалиниях".

Ранее компания заявляла, что получивший серьезные повреждения самолет не будет восстанавливаться и будет утилизован.

Напомним, что ЧП произошло 15 августа: летевший из Москвы в Симферополь Аirbus столкнулся со стаей птиц, после чего произошел отказ обоих двигателей, а затем и их возгорание.

Пилоты сумели посадить лайнер на ближайшее поле и эвакуировать пассажиров. Жертв нет, пострадали 76 человек.