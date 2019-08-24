В полиции опровергли слухи о пострадавших при стрельбе в Красногорске

Стали известны подробности утреннего происшествия в Красногорске.

Напомним, что сегодня утром в полицию обратился житель Московской области, сообщивший, что на него совершено вооруженное нападение.

Как рассказали в дежурной части ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел на улице Зверева, 4 в Красногорске. Как сообщает заявитель, группа вооруженных людей около 10 утра пыталась проникнуть в квартиру, а затем устроила пальбу из пневматического оружия.

- В медицинские учреждения никто после инцидента доставлен не был, - пояснят дежурный полицейский. - Сейчас проводится проверка.

Отметим, что ряд СМИ пишет о пострадавших, в частности несовершеннолетней дочери мужчины, обратившегося в полицию. В МВД по Московской области данных об этом нет.