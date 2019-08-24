Видеотрансляция. Москва отмечает 350-летие российского флага

В Москве начался концерт в честь 350-летия российского флага. В субботу и воскресенье в столице пройдут концерты, различные акции и флешмобы, а также кинопоказы, посвященные этой дате.

День рождения Государственного флага России празднуется 22 августа. Но большинство торжественных мероприятий было решено перенести на выходные.

В эти дни на фасадах многих зданий в столице появится 3D-проекция российского флага. Световое шоу можно будет увидеть в 23:00 на фасаде Большого театра и на Останкинской башне, а также на зданиях правительства России и Внешэкономбанка на проспекте Академика Сахарова. На том же проспекте проходит главный концерт.

Всего для москвичей и гостей столицы работают в эти дни 33 площадки, на которых проходят культурно-массовые мероприятия.