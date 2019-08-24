Вылетевший в Симферополь лайнер вернулся в Шереметьево

Очередной авиационный инцидент произошел сегодня утром в России. Вылетевший в Симферополь лайнер Airbus 320 с пассажирами на борту, вернулся в Шереметьево по техническим причинам.

Прежде чем сесть, самолет сделал несколько кругов в воздушном пространстве чуть севернее аэропорта. Во время приземления никто не пострадал. Посадка прошла в штатном режиме, рассказали в экстренных службах. Сколько человек находилось на борту, ТАСС не сообщает.

Известно, что самолет выполнял рейс 1650 по маршруту Москва - Симферополь.