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24.08.2019 07:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вылетевший в Симферополь лайнер вернулся в Шереметьево

Очередной авиационный инцидент произошел сегодня утром в России. Вылетевший в Симферополь лайнер Airbus 320 с пассажирами на борту, вернулся в Шереметьево по техническим причинам.

Фото: iStock
В Геленджике экстренно приземлился пассажирский самолет

Прежде чем сесть, самолет сделал несколько кругов в воздушном пространстве чуть севернее аэропорта. Во время приземления никто не пострадал. Посадка прошла в штатном режиме, рассказали в экстренных службах. Сколько человек находилось на борту, ТАСС не сообщает.

Известно, что самолет выполнял рейс 1650 по маршруту Москва - Симферополь.

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