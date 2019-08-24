"Я оглядываюсь назад, перебираю в памяти все дороги, которые мы прошли, всех людей, которых мы встретили, - и не до конца верю, что все это произошло с нами", - написал он из родного Прованса, куда, наконец, вернулся. И добавил, что обязательно напишет книгу обо всем, что увидел и узнал.

Трое отважных друзей - браться Том и Джемми Росси и их кузен Хьюго Субтиль - отправились в большое путешествие (по-французски grandvoyage) в апреле этого года. Приехали полюбоваться Иссык-Кулем, там случайно узнали, что его называют "братом Байкала" - и приняли решение добраться до Славного моря. Пешком.

Путь занял три месяца. К Байкалу Хьюго вышел один: Джемми повредил ногу, спускаясь с горы на Алтае, а Тома в Туве укусил волк. "Ничего страшного, - спешит объяснить Хьюго. - Рана совсем небольшая, но мы решили не рисковать". Так что последние 3 000 километров он шел один - по дорогам, берегам рек и тайге.

- Поначалу было немного жутковато, ведь мы - команда, и каждый из нас привык полагаться на остальных, как на самого себя. Но я чувствовал, что и Джемми, и Том мысленно со мной. В конце концов, я решил, что мне очень повезло: мы все хотели приключений, и для меня они продолжаются.

В обход чумы

- Мы планировали посетить Монголию, но маршрут пришлось изменить, - рассказывает Хьюго. - Граница оказалась закрыта: в стране карантин из-за свиной чумы. Тогда мы решили пройти к Байкалу через Туву и Бурятию и нисколько об этом не пожалели. Это очень красивые и необычные места. Там живут такие люди, - тут в его речи образуется пауза: собеседник пытается политкорректно объяснить, кто такие хакасы, эвенки и буряты. Нужных слов он не знает и поэтому выдает. - Буддисты! - и для верности еще показывает на телефоне несколько фотографий.

- Объяснялись мы с ними очень просто: показывали "Российскую газету", где было написано, что мы идем от Иссык-Куля к Байкалу. И нас встречали, как героев. Эта статья (Любови Борисенко, - авт.) была нашим паспортом и охранной грамотой. Мы поняли, что такое быть знаменитыми.

"Буддисты" поразили Хьюго и Тома (в Кызыле и Чойгане они еще были вместе) гостеприимством - их запросто приглашали в дома, кормили, предоставляли ночлег и снабжали припасами в дорогу. Поскольку маршрут был изменен, идти пришлось через тайгу, где путешественников ждали встречи с волками и медведями.

- Может, нам просто везло, - рассуждает Хьюго, - но они на нас не нападали. Хотя подходили довольно близко несколько раз. Что мы делали? Ничего! Если ты видишь волка, ты его обходишь - и все. С медведем, в принципе, то же самое. Да и что мы могли сделать? Оружия у нас не было - для иностранных граждан оно запрещено.

Самым драматичным моментом своего путешествия Хьюго считает потерю телефона - тот выскользнул из кармана во время перехода горной речки.

- Некоторые растения, - говорит он, - очень цепкие, и могут расстегнуть что угодно.

А в телефоне - компас, карты, навигатор…

- В принципе, я могу ориентироваться и так - по деревьям, по звездам. В конце концов, если идти по берегу реки, почти наверняка выйдешь к людям. И у меня был с собой спутниковый телефон - правда, звонить по нему довольно дорого - так что я всего пару раз связывался с моими друзьями, чтобы уточнить, верно ли я иду. И чтобы они не беспокоились, что я вдруг пропал.

Но помог путешественнику…навоз.

- Я вышел на тропу, по которой до меня шел конный обоз, и увидел (тут Хьюго снова пытается подобрать нужное слово, и даже показывает руками кучу, но его спасает переводчица) следы. По ним и добрался до Чойгана. Оказалось, это был туристический маршрут… Выглядел я, наверное, не лучшим образом: грязный, исцарапанный - приходилось пробираться через заросли - так что люди, увидев меня, спрашивали: "Ты с войны, что ли?".

Подлечив царапины и отоспавшись, он отправился дальше.

Несерьезная экипировка

Оказалось, путешествует француз налегке. У него с собой только палатка, спальник, небольшой топорик и запас еды на несколько дней. Вся вместе - не более 70 килограммов - иначе, объясняет он, идти тяжело.

- Я могу пройти за день около 50 километров - при условии, что дорога нормальная. Но по тайге, конечно, продвигался медленнее. Есть совсем дикие места, где действительно не ступала нога человека, - там очень трудно.

Продукты, точно рассчитывая их количество, покупал в магазинах у дорог. По словам Хьюго, все необходимое там есть: тушенка, каша, шоколад, чай. Когда заблудился, и стало ясно, что еды может не хватить, собирал кедровые шишки (местами в тайге уже встречалась паданка) и рыбачил.

- У меня с собой есть леска и крючок, удилище я мастерил из крепкой ветки, и этого было достаточно, чтобы поймать рыбу и быть сытым.

Способность обходиться минимумом и при помощи подручных средств обеспечивать себя всем необходимым - следствие немалого опыта, которым обладает 23-летний путешественник. До приезда в Киргизию, например, он вместе с Томом и Джемми пересек пустыню в Австралии.

- Как же мама это переживает? - спрашиваю я (в моей голове не укладывается, как можно отпустить ребенка на край географии и не сойти с ума в те несколько дней, когда с ним нет связи).

- Она привыкла, - смеется Хьюго. - Волновалась, конечно, но у нас в семье все такие.

Крупный план

Эта поездка в Россию для Хьюго и его единомышленников - не первая, они уже бывали в Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах. Увидеть своими глазами Байкал им захотелось после книги их соотечественника Сильвена Тиссона "В лесах Сибири".

- Он довольно долго пробыл в ваших краях и так описал все, что здесь увидел, что нам тоже захотелось посмотреть.

Собственно, желание "увидеть все своими глазами" и определило формат путешествия.

- Из окна самолета, поезда или машины нельзя увидеть все то, что мы видели. Поэтому мы решили, что пойдем пешком. Иногда нас подвозили - но это тоже были встречи с людьми, общение лицом к лицу. И вот это главное. Мы были открыты, и люди открывались нам. Мы теперь знаем, какие на самом деле русские. Перед тем, как мы отправились в Россию, нам говорили, что людей у вас в стране стоит бояться куда больше, чем волков и медведей. Но однажды я так устал, что поставил палатку в десяти метрах от дороги и уснул, хотя понимал, что это небезопасно. Так вот, меня никто не тронул! Ни мне, ни моим спутникам никто не причинил зла - наоборот!

Начиная путешествие, Хьюго не знал на русском ни единого слова - сейчас он понимает "почти все" и может объясниться с помощью отдельных слов.

- Байкал прекрасен, - говорит он по-русски. - Очень-очень красиво! И добавляет уже на английском:

- Эти месяцы были самыми удивительными в моей жизни.

Байкал, о котором Хьюго немало слышал, поразил его своей самобытной красотой. Несколько дней он провел на Ольхоне "как обычный турист". Никакого экстрима - гостевой дом и полный пансион. А потом вернулся в Иркутск, сел в поезд "Владивосток-Москва", чтобы еще раз - уже из окна - увидеть Россию, которая так его удивила.

Автор сердечно благодарит Анну Полонову, переводчицу, за участие в беседе и искренний интерес к герою и нашему изданию, и Сергея Дудакова - не только за фото, но и за бесценную помощь в организации отдыха на Ольхоне для Хьюго.