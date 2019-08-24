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24.08.2019 12:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Петербурга Mercedes упал в канал

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В центре Санкт-Петербурга утром легковой автомобиль упал в канал.

Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области
Подъем упавшего в вологодскую реку вертолета показали на видео

Как сообщают в центре пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, это произошло на набережной Ново-адмиралтейского канала напротив дома 2. 35-летний водитель автомобиля Mercedes "А" класса не справился с управлением на мокрой дороге. При повороте с Английской набережной машина проломила ограждение канала и упала в воду. Водитель смог выбраться из тонущего автомобиля самостоятельно.

В ГИБДД предполагают, что причиной аварии могло послужить то, что на автомобиле стояла зимняя резина.

По факту произошедшего ведется проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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