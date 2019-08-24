В центре Петербурга Mercedes упал в канал

В центре Санкт-Петербурга утром легковой автомобиль упал в канал.

Как сообщают в центре пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, это произошло на набережной Ново-адмиралтейского канала напротив дома 2. 35-летний водитель автомобиля Mercedes "А" класса не справился с управлением на мокрой дороге. При повороте с Английской набережной машина проломила ограждение канала и упала в воду. Водитель смог выбраться из тонущего автомобиля самостоятельно.

В ГИБДД предполагают, что причиной аварии могло послужить то, что на автомобиле стояла зимняя резина.

По факту произошедшего ведется проверка.