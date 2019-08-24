На Кубани при падении вертолета Ми-2 погиб пилот

В Каневском районе Кубани разбился вертолет Ми-2. Находившийся на борту воздушного судна пилот погиб.

Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщила помощник руководителя ведомства Анна Терземан, крушение вертолета произошло около 18 часов в районе станицы Челбасской во время сельхозработ.

- Воздушным судном управлял пилот 1956 года рождения, он погиб, - уточнила она. - Больше никого на борту не было. На место происшествия для проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств случившегося выехал следователь Краснодарского следственного отдела на транспорте.

По данным экстренных служб региона, при падении вертолет загорелся, но с огнем удалось оперативно справиться.