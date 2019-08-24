От "А" до "Ш": Краснодар обновил рекорд по количеству первых классов

В Краснодаре 24 первых класса - от "А" до "Ш" - сформировано в этом году в новой школе на улице Героя Аверкиева. Пока она является филиалом СОШ №11 на улице Российской, а в будущем станет самостоятельной школой №104.

На втором месте по количеству первых классов - рекордсмен последних двух лет филиал школы №66 на улице Героя Яцкова. В прошлом году там было 20 первых классов, в нынешнем году сформировано столько же.

На третьем месте оказался филиал школы №71 на улице Байбакова (в будущем - школа №103), где будет 19 первых классов.

Всего, по данным департамента образования Краснодара, в 2019-2020 учебном году в городе сформировано 583 первых классов. В школу 1 сентября пойдут 18 тысяч 498 первоклашек, это на 1358 человек больше, чем в прошлом году. Их примет 91 школа.

Также с начала учебного года в столице Кубани начнут работать четыре новых школы.