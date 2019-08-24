Под Волгоградом пять человек погибли в ДТП с автобусом

В Волгоградской области в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса погибли три человека, двое были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Позже число жертв ДТП увеличилось до пяти, сообщает РИА Новости. В больнице скончались женщина и 12-летняя девочка - пассажиры автомобиля Hyundai Solaris.

Смертельная авария произошла в Новоаннинском районе. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris под управлением 35-летнего водителя выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Жирновск-Москва. В автобусе находились 26 человек, никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка.