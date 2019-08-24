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24.08.2019 14:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Текст: Татьяна Павловская (Краснодар)

В Сочи на пересечении сочинских улиц Дагомысской и Пластунской накануне вечером произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил пожилого пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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От полученных травм мужчина скончался на месте аварии, а водитель легковушки скрылся.

По информации пресс-службы ОГИБДД УВД по Сочи, полицейским удалось быстро его разыскать. Как сообщил корреспонденту "РГ" начальник одела пропаганды ведомства Алексей Васильев, подозреваемый - 24-летний гражданин Узбекистана.

- При проверке выяснилось, что молодой человек незаконно находится на территории России, - пояснил он. - В настоящее время он задержан и находится в изоляторе временного содержания. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Сотрудники ГИБДД по городу продолжают выяснять все обстоятельства трагического инцидента.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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