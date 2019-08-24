В Сочи водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Сочи на пересечении сочинских улиц Дагомысской и Пластунской накануне вечером произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил пожилого пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте.

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии, а водитель легковушки скрылся.

По информации пресс-службы ОГИБДД УВД по Сочи, полицейским удалось быстро его разыскать. Как сообщил корреспонденту "РГ" начальник одела пропаганды ведомства Алексей Васильев, подозреваемый - 24-летний гражданин Узбекистана.

- При проверке выяснилось, что молодой человек незаконно находится на территории России, - пояснил он. - В настоящее время он задержан и находится в изоляторе временного содержания. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Сотрудники ГИБДД по городу продолжают выяснять все обстоятельства трагического инцидента.