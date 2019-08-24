На Среднем Урале будут лечить ВИЧ с первого дня постановки диагноза

В Свердловской области впервые в России пациентам с ВИЧ-инфекцией будут выдавать терапию на раннем этапе заболевания. Прежде всего для того, чтобы получать лечение, зараженным приходилось ждать, когда количество иммунных клеток в организме снизится до минимального порога. Теперь пациенты смогут получать терапию сразу же после окончательной постановки диагноза.

Как рассказали "РГ" в Свердловском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом (Центр СПИД), ранее для того, чтобы начать принимать лекарства, зараженным приходилось ждать, пока вирус серьезно поразит их иммунитет. Пациент находился под наблюдением врача, который с помощью анализа крови отслеживал вирусную нагрузку и работу иммунной системы. Когда она переставала справляться самостоятельно - больному назначали терапию.

Долгое время иммунный статус, при котором ВИЧ-инфицированные начинали получать антиретровирусную терапию, держался на уровне 350 клеток - позднее его подняли до 500 клеток. Однако последние мировые исследования показали, что ждать этого не нужно. Если человеку поставили диагноз, то он может получать терапию с самого первого дня. При этом у него может быть достаточно высокий уровень иммунитета - в этом случае вирус будет сразу заблокирован в организме.

Как отметили в Центре СПИД, при раннем лечении уровень жизни пациента почти не отличим от здорового человека. Его условная продолжительно жизни и предрасположенность к заболеваниям сохраняется такой же, как в среднем в обществе, что было доказано недавним большим европейским исследованием.

Согласно протоколам лечения, больной мог сам изъявить желание принимать лекарства на раннем этапе заболевания - при хорошем иммунном статусе. Однако это не носило массовый характер.

- В протоколах лечения ВИЧ уже много лет значится, что терапия может быть назначена по желанию пациента. То есть даже пять лет назад человек мог прийти к врачу и сказать: "Да у меня отличный иммунитет, но я терапию начинаю пить сегодня". Это было возможно, но, как правило, это носило заявительный характер, - рассказали в Центре.

По данным на 1 мая 2019 года в Свердловской области зарегистрированы 65 534 человека с ВИЧ-инфекцией. Из них терапию получают 32 000. В рамках новой кампании врачи планируют выдать лекарства еще 5000 заболевшим. Антиретровирусная терапия не только блокирует воздействие вируса на организм больного. Постепенно вирусная нагрузка в крови становится неопределяемой. ВИЧ-инфицированный пациент не сможет заразить своего партнера или, в том случае, если заболевший - женщина, своему ребенку. Раннее лечение положительно скажется не только на жизни людей с положительным ВИЧ-статусом, но также и на эпидемиологической ситуации в регионе.

На заметку

Сейчас ВИЧ-инфекция потеряла статус маргинализированного заболевания. По данным Центра СПИД, больше половины пациентов - это люди, получившие вирус через гетеросексуальный контакт. Чуть меньше тех, кто заразился через инъекционные наркотики. В последние годы ВИЧ-инфекция стала старше: как правило, большинство заболевших - это люди за тридцать, которые являются социально адаптированными и получили вирус половым путем.