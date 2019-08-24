В жаркой-жаркой Арктике: Как животные переживают глобальное потепление

На днях в столовую к газовикам на Южно-Харампурском месторождении Ямала заглянул медведь на запах еды, разносившийся по округе. Возле Ноябрьска косолапый орудовал в мусорке, а в поселок Пурпе наведался медвежонок. Ученые говорят, что медведей в регионе стало небывало много, и связывают это с потеплением. Заметно влияют изменения климата и на других обитателей Арктики.

Селфи с косолапым

Страницы в соцсетях на Ямале в последние месяцы буквально наводнили снимки и видео бурых медведей, которые заходят в города и поселки. Доходит до того, что некоторые делают селфи на фоне косолапых. Недавно появился ролик, на котором мужчина протягивает хлеб дикому медведю, находясь от него всего в полуметре. Дошло до того, что мэр Ноябрьска пару месяцев назад созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям из-за нашествия на город косолапых. Проблема стала действительно угрожающей, дикий медведь может в любой момент стать источником серьезной опасности.

Как отмечает доктор биологических наук, заведующий научно-исследовательским сектором Центра научного изучения Арктики Елена Агбалян, численность медведей в Арктике заметно возросла за последние 15-20 лет. И это вызвано, в первую очередь, потеплением климата. Ситуация, когда медведи выходят в населенные пункты, наблюдается практически по всей северо-таежной зоне Ямала.

При этом в том, что животные массово выходят к людям, виноваты, прежде всего, сами люди, уверен Александр Соколов, старший научный сотрудник Центра. Косолапых привлекают многочисленные свалки на окраинах городов и поселков, для них это легкий способ найти кормовую базу. Дошло до того, что некоторые вывозят в лес хлеб, другие продукты, чтобы угостить медведей.

Высший пик самонадеянности и глупости, по словам Александра Соколова, кормить дикого медведя с рук. Благо, еще ни одного трагического случая на Ямале не произошло, но это можно считать везением. Дикий медведь очень опасен. Он должен питаться в лесу. Иначе беда неизбежна.

Власти городов и поселков в регионе разработали перечень способов защиты, как вести себя при встрече с хозяевами леса: громко шуметь, бить, например, по ведру, металлическим предметам и т. д. При этом помнить, что убегать от медведя бесполезно.

В местных СМИ объявлены "горячие телефоны", по которым можно сообщать о появлении медведей специальным оперативным службам. Действуют они так: приезжают, громко сигналят, чтобы прогнать косолапого в лес. А в случае серьезной опасности готовы и отстрелить агрессивного зверя.

Краб-стригун добрался до Карского моря

В Карском море растет популяция краба-стригуна, которого также называют "снежным". Как отмечают ученые, он добрался до холодного моря с Дальнего Востока вместе с балластными водами кораблей.

Дело в том, что из-за потепления климата акватория на всем протяжении северного морского пути все дольше остается свободной ото льда. По данным ученых Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета, за последние 30 лет площадь морских льдов в Арктике в летний период уменьшилась в два раза.

И если раньше навигация продолжалась два-три месяца в году, то сейчас воды свободны четыре-пять месяцев. И краб с достаточно теплого Дальнего Востока добрался наконец и до Карского моря. А это, по словам Александра Соколова, верное свидетельство, что и воды здесь стали теплее.

По оценке Росрыболовства, в 2020 году краба будет столько, что можно начинать промысел.

Лисы и вороны уходят на север

Еще одно свидетельство стремительно меняющегося климата, по данным ученых Научного центра изучения Арктики, это распространение ареала некоторых видов животных и птиц все дальше на Север. Например, лис и ворон.

- У лис даже уши и мордочка стали несколько длиннее, - говорит Александр Соколов. - Дело в том, что зимы теплее, и они не отмораживают их. При этом кормовая база, с потеплением становится для них шире, и они находят себе стол и кров и в северных широтах.

Под воздействием климатических изменений и антропогенного фактора в последние десятилетия смещаются на Север и южные границы обитания арктических грызунов. Так, на смену леммингам на широте Северного полярного круга появились полевки. Ученые поделились новостью - впервые за последние сорок лет в районе Лабытнанги они поймали копытного лемминга.

- Он молодой, а значит, родился на этой территории. Встреча с леммингом дала надежду, что сложились благоприятные условия для жизни и размножения этих грызунов, что лемминги, вероятно, начинают адаптироваться к изменениям климата. Если их численность будет расти и достигнет нормы, возможно, возвращение знаковых видов пернатых хищников на Ямал, пищей для которых как раз и служат лемминги, - отметила старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН, Наталья Соколова.

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