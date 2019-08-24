Роспотребнадзор назвал необходимые школьникам прививки

Перед поступлением в школу ребенка важно защитить от распространенных инфекций, которые могут повредить его здоровью, напоминает Роспотребнадзор. Сделать это можно с помощью прививок.

Речь идет о ревакцинации от коклюша, столбняка, дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита. Также, по мнению специалистов ведомства, не стоит забывать о ежегодных прививках от гриппа.

Коклюш - острая воздушно-капельная бактериальная инфекция, проявляющаяся длительными и мучительными приступами спазматического кашля и интоксикацией. Более половины всех случаев коклюша в России регистрируется у детей в возрасте от 3 до 14 лет. Причина - снижение поствакцинального иммунитета, что приводит к восстановлению восприимчивости к коклюшу, начиная с возраста 5-7 лет, если ревакцинация вовремя не проведена.

Заразиться коклюшем ребенок может только от больного человека. Инфекция передается при кашле, чихании, смехе. Один больной коклюшем человек заражает 90 из 100 непривитых людей. Больной коклюшем опасен для окружающих с первого дня и до 30 суток болезни.

Коклюш опасен своими осложнениями, он может приводить к пневмонии, судорогам, нарушениям функции легких.

Дифтерия - тяжелая и опасная для жизни бактериальная инфекция, вызываемая дифтерийной палочкой. Протекает с симптомами острого воспаления ротоглотки, часто затрагивая гортань, бронхи, кожу и другие органы. Причем, в начальной стадии болезнь очень схожа с ангиной. Опасна поражением сердца, почек и нервной системы, в 10 процентах случаев приводит к смерти от удушья. Чаще передается воздушно-капельным или контактным путем.

Столбняк также крайне опасное инфекционное заболевание бактериальной природы. Возбудитель, столбнячная палочка, обитает в кишечнике животных, а попадая в почву трансформируется в споры.

Чаще всего заражение происходит через поврежденную кожу, загрязненные открытые раны. Болезнь протекает очень тяжело, с поражением нервной системы, судорогами, приводя в 20 процентах случаев к смерти. Но столбняк не заразен - он не может передаваться от человека к человеку.

Ревакцинацию от дифтерии и столбняка проводят каждый 10 лет.