Самые яркие моменты первого дня "Спасской башни"

С красочного представления и отличной погоды стартовал на Красной площади 12-й фестиваль "Спасская башня". В этом году на мероприятие съехались 30 военных оркестров, ансамблей и рот почетного караула. С каждым годом фестиваль становится все популярнее. "Особенность двенадцатого по счету фестиваля - количество участников. Это, пожалуй, самое большое количество участников, которые приезжали к нам за эти годы", - отметил комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

Темой смотра стало "Соло с оркестром", а это значит, что на всех десяти вечерних представлениях будут выступать особые гости. В первый день фестиваля вместе с оркестром сыграл джазовый саксофонист Игорь Бутман.

Всегда очень большой интерес вызывают новички фестиваля. Среди них в этом году - оркестр альпийских стрелков "Тридентина" из Италии, оркестр Азербайджанского высшего военного училища им. Гейдара Алиева и Образцово-показательный оркестр и рота Почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.