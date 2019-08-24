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24.08.2019 11:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Семь регионов досрочно расселили людей из аварийного жилья

Текст: Юлия Кривошапко
Семь регионов страны досрочно выполнили планы по расселению граждан из аварийного жилья в 2019 году. В этом списке Московская, Воронежская, Тюменская, Челябинская области, а также Ненецкий автономный округ, Башкирия и Алтайский край.
Фото: Роман Пименов/ТАСС Фото: Роман Пименов/ТАСС
Фото: Роман Пименов/ТАСС

Так в Московской области расселено 5,73 тысячи квадратных метров и 400 человек, в Воронежской области - 8,26 тысячи квадратных метров и 490 человек, в Ненецком автономном округе - 2,09 тысячи квадратных метров и 110 граждан, в Башкортостане - 4,82 тысячи квадратных метров и 300 человек, в Тюменской области - 4,98 тысячи квадратных метров и 300 человек, в Челябинской области - 5,26 тысячи квадратных метров и 330 жителей, в Алтайском крае - 5,82 тысячи квадратных метров и 300 человек.

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Несмотря на то, что регионы достигли целевых показателей 2019 года, расселение аварийного фонда в них продолжается, сообщили "РГ" в пресс-службе Фонда ЖКХ.

Есть и отстающие регионы. В сроки пока не укладываются пять территорий: Белгородская, Иркутская, Самарская, Курганская области и Северная Осетия.

В целом по данным оперативной отчетности субъектов выполнение целевого показателя 2019 года по переселению граждан составляет 45,49 процента. Целевой показатель по ликвидации аварийного фонда выполнен на 46,4 процента.

По указу президента в 2019-2024 годах в России нужно переселить из аварийного жилья площадью 9,55 миллиона квадратных метров 530 тысяч граждан. Из них 8,2 тысячи человек, проживающих в аварийном жилищном фонде площадью 141 тысяча квадратных метров, должны быть переселены в 2019 году.

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Бюджет федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" составляет 507,16 миллиарда рублей.

Прием заявок от регионов на предоставление финансовой поддержки на реализацию очередного этапа программы переселения людей из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, Фонд завершил в конце июня.

Отмечалось, что города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь переселяют граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств собственных бюджетов.

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